"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.

с чего всё началось

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

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