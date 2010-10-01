Происшествия
RT на русскомВ Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.ТАССвчера в 13:12
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В Москве 10-летний ребенок получил ранение в грудь из пневматического пистолета
Москва 24вчера в 13:39
СК начал проверку информации о ранении мальчика из пневматического пистолета на юго-востоке Москвы
Агентство Москвавчера в 14:02
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