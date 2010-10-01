Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.
ТАССвчера в 13:12

Подробнее о событии

Следователи проверят сообщение о стрельбе на юго‑востоке Москвы

РИАМОвчера в 14:06

Ребенка ранили из пневматического оружия на детской площадке в Москве

Вечерняя Москвавчера в 13:24

В Москве 10-летний ребенок получил ранение в грудь из пневматического пистолета

Москва 24вчера в 13:39

Десятилетнего мальчика подстрелили во время игры в футбол

Спорт-Экспрессвчера в 13:27

Ребенок получил ранение из пневматики на детской площадке в Москве

Интерфаксвчера в 13:44

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

ТАССвчера в 13:12

СК начал проверку информации о ранении мальчика из пневматического пистолета на юго-востоке Москвы

Агентство Москвавчера в 14:02
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Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Актуальные Новости вчера в 15:33
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Общество

В Приангарье пройдут рейды по учреждениям для соблюдения карантина

Полиция, Роспотребнадзор и сотрудники администраций проведут в Иркутской области рейды по проверке исполнения указа врио губернатора о временном прекращении работы учреждений сферы торговли, общепита, развлекательных и спортивных центров, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 21:43
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости вчера в 07:18
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Игры

Пользователи Steam смогут поиграть в Cities: Skylines бесплатно

NewInform вчера в 10:59
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Происшествия

Суд арестовал экс-начальника ГУ МЧС по Курганской области

Znak.com вчера в 08:54
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru вчера в 05:58
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
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