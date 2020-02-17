Общество
ИнтерфаксВ Москве расширили зону платной парковки
Платными стали улицы около торговых центров, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В ведомстве отметили, что действующие тарифы на этих улицах не поменяется – парковка даже на самых загруженных улицах будет стоить не более 380 рублей в час в дневное время.
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с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».Вечерняя Москвавчера в 16:32
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Общество
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в республике
Глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал основные причины низких показателей республики в рейтинге регионов России по качеству жизни.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке
Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Политика
В России могут отменить призыв в армию
Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Авто
Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon
"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
Происшествия
Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок
Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Энергетика
Литва в последней инстанции проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере €1,4 млрд.
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Гаджеты
В Microsoft отозвано проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.