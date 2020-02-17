с чего всё началось

Платными стали улицы около торговых центров, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В ведомстве отметили, что действующие тарифы на этих улицах не поменяется – парковка даже на самых загруженных улицах будет стоить не более 380 рублей в час в дневное время.

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