Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве расширили зону платной парковки

Платными стали улицы около торговых центров, парков, станций метро и крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В ведомстве отметили, что действующие тарифы на этих улицах не поменяется – парковка даже на самых загруженных улицах будет стоить не более 380 рублей в час в дневное время.
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с чего всё началось
За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменилась, передает Интерфакс
 со ссылкой на ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
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Платная парковка появилась еще на 80 столичных улицах

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