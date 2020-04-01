Коронавирус
RT на русскомВ Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Происшествия
В Башкирии оштрафовали женщину за ложную информацию о COVID-19
Уфа, 1 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Женщину оштрафовали за публикацию недостоверной информации о распространении нового коронавируса в Башкирии.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Общество
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в России
Москва, 30 марта 2020, 20:20 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила ряд недостоверных новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать эти фейки.
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Минтруд объяснил, как будет оплачена нерабочая неделя
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается, сообщает Радио Sputnik(16+) Стоит отметить, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Путешествия
Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой
Около 160 тысяч туристов, уехавших за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, говорится на сайте Ростуризма.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции
В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Здоровье
Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста
Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании коронавирусом увеличивается с возрастом.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Политика
Коронавирус в США опустошил стратегический запас защитных средств
Пандемия коронавируса в стране почти исчерпала резерв средств личной защиты.
Общество
Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.