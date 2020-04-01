Коронавирус
RT на русскомВ Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Происшествия
Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани
На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Шоу-бизнес
Алла Пугачева стильно вырядилась для прогулки с детьми
Если муж и дети Пугачёвой оделись достаточно повседневно, то Алла Борисовна выбрала стильное оверсайз-пальто бежевого оттенка, а также не менее стильную черную кепку.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Наука
Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
Политика
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса
Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Авто
В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%
Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Общество
Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек
В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Общество
Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары
У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Футбол
Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии
Ультрас «Немана» призвали фанатов других команд отказаться от посещения матчей чемпионата Белоруссии, а руководство местного футбола – приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Северной Осетии выявлены два первых случая коронавируса
Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии, обратился к населению республики в связи с угрозой распространения инфекции.
Здоровье
Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей
Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Биатлон
Отчет Виталия Норицына: «По скорости российские биатлонистки остались на том же уровне относительно топ-6, что и в сезоне-2018/19»
Графики показывают отставание на финишном круге и в целом по скорости передвижение у российских биатлонисток.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.