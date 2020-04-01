Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

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