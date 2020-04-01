Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Читать в источнике
Комментировать200

Подробнее о событии

В Москве лечащимся от COVID-19 дадут смартфоны с приложением контроля

РИА Новости03:18

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

RT на русском02:29

Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве

Москва 2402:22

В Москве пообещали выдать смартфоны больным с коронавирусом

РБК03:55

Мэрия Москвы тестирует приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы02:30

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Интерфакс02:24

Власти Москвы могут обеспечить граждан на карантине смартфонами

ТАСС02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Происшествия

Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани

На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».
Администрация Краснодарского края 03:56
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева стильно вырядилась для прогулки с детьми

Если муж и дети Пугачёвой оделись достаточно повседневно, то Алла Борисовна выбрала стильное оверсайз-пальто бежевого оттенка, а также не менее стильную черную кепку.
Bimru.ru 29 марта в 13:30
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам

Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
РБК 00:00
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Наука

Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Известия вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Политика

Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 12:47
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат 30 марта в 18:02
Политика

В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса

Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Дни24 03:05
Авто

В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Тарантас Ньюс вчера в 09:18
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Общество

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Вести.Ru 03:01
Общество

Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары

У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Live24 03:51
Авто

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня 01:20
Футбол

Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Белоруссии

Ультрас «Немана» призвали фанатов других команд отказаться от посещения матчей чемпионата Белоруссии, а руководство местного футбола – приостановить чемпионат из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:22
Общество

В Северной Осетии выявлены два первых случая коронавируса

Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии, обратился к населению республики в связи с угрозой распространения инфекции.
Портал Северного Кавказа 01:08
Здоровье

Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Ридус 03:32
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Биатлон

Отчет Виталия Норицына: «По скорости российские биатлонистки остались на том же уровне относительно топ-6, что и в сезоне-2018/19»

Графики показывают отставание на финишном круге и в целом по скорости передвижение у российских биатлонисток.
Sports.ru 03:32
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное