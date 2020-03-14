Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДепздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа. Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома.
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Депздрав Москвы утвердил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому

Агентство Москвавчера в 16:45

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

ТАССвчера в 16:44

Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому

РБКвчера в 16:21

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:30

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

РИА Новостивчера в 16:29

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

Москва 24вчера в 16:37

В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19

Интерфаксвчера в 16:20
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Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Путешествия

Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Невские Новости вчера в 14:28
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Общество

В Петербурге подтвердился еще один случай коронавируса

Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 24 марта.
Известия вчера в 16:04
Политика

Антонов: СМИ в США лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ публикуют ложные данные о ситуации с коронавирусом в мире.
РИА Новости 01:02
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Армия и оружие

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет

Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 02:43
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Флот НАТО направился в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
Военное дело 23 марта в 05:22
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Piter.tv вчера в 09:25
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Баскетбол

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Чемпионат вчера в 03:15
Энергетика

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
РБК 01:32
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Технологии

NVIDIA удалось обнаружить положительное влияние коронавируса на свой бизнес

В конце января потенциальный негативный эффект коронавируса на свой бизнес NVIDIA оценила в скромные $100 млн.
3DNews 00:56
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Футбол

Восемь топ-клубов АПЛ не хотят допустить участия «Ман Сити» в ЛЧ

Сообщается, что представители "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Лестер Сити", "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма" и "Бернли" наняли юристов для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью лишить "Сити" возможного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так как наказание "горожан" за нарушение финансового фейр-плэй может быть отложено.
Soccer.ru 02:11
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
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