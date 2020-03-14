Коронавирус
Газета.RuДепздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа. Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома.
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Депздрав Москвы утвердил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому
Агентство Москвавчера в 16:45
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Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Путешествия
Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
Общество
В Петербурге подтвердился еще один случай коронавируса
Новый случай заболевания коронавирусом COVID-19 подтвердился в Санкт-Петербурге к вечеру вторника, 24 марта.
Политика
Антонов: СМИ в США лгут о неэффективности борьбы с COVID-19 в России
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ публикуют ложные данные о ситуации с коронавирусом в мире.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Армия и оружие
В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет
Пятнадцатый самолет ВКС РФ прибыл в Италию для помощи в борьбе с пандемией нового коронавируса, сообщает в среду Минобороны РФ.
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
Флот НАТО направился в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО направляются в Черное море.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Симоньян получила за сценарий фильма 9 млн рублей, режиссер Тигран Кеосаян – 13,8 млн рублей.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Баскетбол
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Энергетика
Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам
В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Технологии
NVIDIA удалось обнаружить положительное влияние коронавируса на свой бизнес
В конце января потенциальный негативный эффект коронавируса на свой бизнес NVIDIA оценила в скромные $100 млн.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Футбол
Восемь топ-клубов АПЛ не хотят допустить участия «Ман Сити» в ЛЧ
Сообщается, что представители "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Лестер Сити", "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма" и "Бернли" наняли юристов для написания совместного заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью лишить "Сити" возможного участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, так как наказание "горожан" за нарушение финансового фейр-плэй может быть отложено.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Политика
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Общество
В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.