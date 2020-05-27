С 1 июня москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю, ранним утром - без ограничений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. "На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.

В Москве разрешили прогулки по графику

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