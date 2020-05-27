Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. "На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.
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с чего всё началось

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня

Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.
Интерфаксвчера в 09:35

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В Москве разрешили прогулки по графику

Известия00:02

В Москве разрешили прогулки по графику

РИА Новостивчера в 13:38

В Москве вводят график прогулок: как это организовано в других странах

РБКвчера в 11:56

Собянин предложил разрешить москвичам прогулки с 1 июня

Москва 24вчера в 09:13

Собянин предложил разрешить прогулки москвичам с 1 июня

ТАССвчера в 09:12

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

RT на русскомвчера в 09:04

Сергей Собянин высказался за то, чтобы москвичи с 1 июня вышли на прогулки

Агентство Москвавчера в 09:01
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Общество

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REGNUM 26 мая в 12:36
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Технологии

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Общество

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Общество

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РБК 00:00
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В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema.
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Политика

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