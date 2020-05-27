Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. "На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.
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с чего всё началось

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня

Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.
Интерфаксвчера в 09:35

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В Москве разрешили прогулки по графику

РИА Новостивчера в 13:38

Собянин предложил разрешить москвичам прогулки с 1 июня

Москва 24вчера в 09:13

Москвичам с 1 июня хотят позволить гулять по очереди три раза в неделю

News.ruвчера в 09:41

Сергей Собянин высказался за то, чтобы москвичи с 1 июня вышли на прогулки

Агентство Москвавчера в 09:01

В Москве вводят график прогулок: как это организовано в других странах

РБКвчера в 11:56

Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

ТАССвчера в 09:34

Москвичам могут в тестовом режиме разрешить поочередно гулять

Вечерняя Москвавчера в 09:01
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Мэрия Кургана загнала коммунальщиков в многомиллионные долги

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Общество

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12 Канал Омск вчера в 23:23
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Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело

Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
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Экономика

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

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Политика

В день парада Победы могут объявить выходной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
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Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса

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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

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Lenta.ru вчера в 07:30
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Здоровье

Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
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NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

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Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
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Космос

Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны

"В последние годы российские ученые выдвинули и обосновали новую концепцию, в соответствии с которой Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц", - рассказал Блошенко.
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Общество

В Норвегии пара нашла могилу викинга под полом спальни

Захоронение эпохи викингов обнаружила у себя в доме под полом спальни норвежская пара, 27 мая сообщает телекомпания NRK Nyheter со ссылкой на археологов из Университета Тромсе.
ИА Красная Весна 02:50
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ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

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Газета.Ru 02:29
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Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:52
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Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
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Общество

Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для бизнеса.
Областная газета вчера в 10:31
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Шоу-бизнес

Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале

Газета.Ru вчера в 08:08
Музыка

Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
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Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру вчера в 07:37
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