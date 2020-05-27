Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. "На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день", - написал мэр в своем блоге.

В Москве разрешили прогулки по графику

Экономика Мэрия Кургана загнала коммунальщиков в многомиллионные долги Благодаря конкурсным процедурам и жесткому контролю коммунальщикам удалось сэкономить, уменьшив стоимость ремонта сетей до 193 млн рублей.

Общество Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.

Шоу-бизнес Почему принц Гарри и Меган Маркл решили переехать На этой неделе самая обсуждаемая пара Великобритании принц Гарри и Меган Маркл приняла решение перебраться в Нью-Йорк.

Политика В день парада Победы могут объявить выходной Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году. 1K

Здоровье Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина. 2

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 652

Здоровье Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции. 185

Космос Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны "В последние годы российские ученые выдвинули и обосновали новую концепцию, в соответствии с которой Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц", - рассказал Блошенко.

Общество В Норвегии пара нашла могилу викинга под полом спальни Захоронение эпохи викингов обнаружила у себя в доме под полом спальни норвежская пара, 27 мая сообщает телекомпания NRK Nyheter со ссылкой на археологов из Университета Тромсе. 1

Общество ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД. 168

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 23

Общество Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества. 6

Музыка Специальный концерт Евровидения посмотрели 73 миллиона зрителей Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что специальный концерт Europe Shine a Light, который прошёл вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая, привлёк к экранам 73 млн зрителей.

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4,1K