Коронавирус
RT на русскомВ Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Транспорт
Петербуржцам разрешат пользоваться льготными проездными с 1 июня
«С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами», - рассказали в городской администрации.
Форпост Северо-Запад 12:27
Происшествия
В военном суде рассказали о деле по разбою с участием сотрудников ФСБ
Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России.
Известия 13:25
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Происшествия
В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Наука
Бесконтактный ультразвуковой дисплей Брайля поможет слепым снять деньги в банкомате
Немецкие инженеры научились использовать ультразвуковой гаптический дисплей для бесконтактного отображения цифр шрифта Брайля.
N+1 12:46
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Армия и оружие
В Китае посчитали Польшу «важным инструментом США против России»
Китайские журналисты портала "Феникс" назвали Польшу "важным инструментом США против России".
Discover24 13:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
Lenta.ru 12:48
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
Общество
Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru вчера в 08:22
Наука
Собак научили определять мочу коронавирусных больных
Вести.Ru 08:51
Хоккей
Ламся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата» во время матчей
Ранее «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера после двух сезонов, но оставил в тренерском штабе Ламся.
Sports.ru 10:56
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории
Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
NewInform 03:26
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Общество
ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
RT на русском 12:14
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Общество
Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года
Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
Ведомости 13:26