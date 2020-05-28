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RT на русскомRT на русскомВ Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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