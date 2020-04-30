Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. Об этом напомнило столичное правительство.

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

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