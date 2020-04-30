Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. Об этом напомнило столичное правительство.
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Для поездки на дачу на майские праздники москвичам потребуются пропуска

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Как уехать из Москвы на майские праздники. Инструкция для дачников

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Москва 2410:03

Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

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Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

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Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
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Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

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РИА Новости 08:46
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

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В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
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Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
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«Роснефть» назвала ложью материал Русской службы BBC об участии компании в создании центра генетических исследований.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамики по коронавирусу.
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