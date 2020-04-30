Коронавирус
Газета.RuВ Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. Об этом напомнило столичное правительство.
Читать в источнике
Оценить350
Подробнее о событии
Показать все источники
Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников "Ъ", у него высокая температура.
Коммерсантъ 13:05
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей
Прокуратура Саратовской области проверит закупку масок по 425 рублей за штуку.
Деловое.ТВ 05:25
Общество
Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ведомости 12:41
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
Главврач Коммунарки призвал граждан быть дома на майских праздниках
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян на майских праздниках оставаться дома и не устраивать "шашлычные выходные".
Газета.Ru 08:52
Финансы
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле
Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Общество
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
News.ru 10:44
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
РИА Карачаево-Черкесия 02:32
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика
На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»
После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости вчера в 09:28
Общество
«Роснефть» назвала ложью статью BBC о генетическом центре за $1 млрд
«Роснефть» назвала ложью материал Русской службы BBC об участии компании в создании центра генетических исследований.
Ведомости вчера в 12:18
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамики по коронавирусу.
Lenta.ru 13:26