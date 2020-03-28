"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.

с чего всё началось

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС. Мальчики играли на площадке, расположенной на Ташкентской улице.

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

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