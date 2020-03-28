Происшествия
Российская газетаВ Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС. Мальчики играли на площадке, расположенной на Ташкентской улице.
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с чего всё началось
"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.ТАССвчера в 13:12
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СК начал проверку информации о ранении мальчика из пневматического пистолета на юго-востоке Москвы
Агентство Москвавчера в 14:02
В Москве 10-летний ребенок получил ранение в грудь из пневматического пистолета
Москва 24вчера в 13:39
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