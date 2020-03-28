Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС. Мальчики играли на площадке, расположенной на Ташкентской улице.
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с чего всё началось

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

"На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.
ТАССвчера в 13:12

Подробнее о событии

Следователи проверят сообщение о стрельбе на юго‑востоке Москвы

РИАМОвчера в 14:06

Ребенок получил ранение из пневматики на детской площадке в Москве

Интерфаксвчера в 13:44

СК начал проверку информации о ранении мальчика из пневматического пистолета на юго-востоке Москвы

Агентство Москвавчера в 14:02

Десятилетнего мальчика подстрелили во время игры в футбол

Спорт-Экспрессвчера в 13:27

Ребенка ранили из пневматического оружия на детской площадке в Москве

Вечерняя Москвавчера в 13:24

В Москве 10-летнего ребенка ранили в грудь из пневматического пистолета

ТАССвчера в 13:12

В Москве 10-летний ребенок получил ранение в грудь из пневматического пистолета

Москва 24вчера в 13:39
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Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Здоровье

В ЛНР выявили первый случай заражения коронавирусом

Врачи самопровозглашенной ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у жителя Славяносербского района.
Московский Комсомолец вчера в 16:42
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до 25 долларов за баррель

Мировые цены на нефть идут на снижение, пишет RT. По состоянию на 27 марта баррель нефти марки Brent оценивается ниже $25.
МордовМедиа 27 марта в 10:45
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру 27 марта в 04:54
Футбол

«Реал» пока не определился с будущим Васкеса

Контракт с «Реалом» у Васкеса заканчивается в 2021 году, но никто из команды пока не связывался с агентом футболиста, чтобы обсудить его будущее.
Красная весна вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова откровенно рассказала о разводе с Джиганом

Почти месяц семейная жизнь Оксаны Самойловой и Джигана находится в центре всеобщего внимания.
OvideO.ru вчера в 14:43
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия вчера в 22:52
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РБК вчера в 15:50
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru вчера в 10:34
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия

В Шереметьево грузчики потеряли золота на 57 млн рублей

Euromag.ru 27 марта в 07:52
Путешествия

Сочинские гостиницы начали выселять гостей

В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
BFM.ru 00:51
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Общество

Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник

Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 00:10
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 00:42
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

21 марта КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Известия вчера в 18:08
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