Происшествия
Газета.RuАвтобус врезался в газопровод в Москве
На юго-востоке Москвы рейсовый автобус столкнулся с магистральным газопроводом на доме. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в ходе повреждения газопровода идет утечка газа.
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с чего всё началось
Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».Телеканал 360°13:35
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Наука
В почве тропического леса Мексики нашли новый антибиотик
МедиаПоток 01:47
Армия и оружие
Турция вступила в бой с курдами
Lenta.ru 14:29
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 13:38
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО
В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу в четверг.
Интерфакс - Россия 12:53
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Кино
На Pornhub начали массово искать видеоролики с Джокером
Буквально недавно пользователи сайта начали массово искать видеоролики с Джокером, которого сыграл Хоакин Феникс в одноименном фильме.
Playboyrussia.com 09:50
Футбол
Мусаев объяснил провал «Краснодара», Тедеско в «Спартаке» поставили сложную задачу
Почему не вышли в ЛЧ, чем Берг лучше Дзюбы, что с Игнатьевым, был ли запрос по Шапи из «Боруссии» Первое большое интервью Мусаева в сезоне-2019/20.
Спорт-Экспресс 11:05
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Происшествия
В Саратове пропала девятилетняя девочка
Коммерсантъ Саратов 11:12
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Авто
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
Российское представительство Skoda опубликовало первое изображение нового поколения лифтбека Rapid, который будет спроектирован специально для отечественного рынка.
Motor 05:19
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета 07 октября в 07:47
Музыка
Fatboy Slim замиксовал речь Греты Тунберг со своим популярным треком
Популярный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) замиксовал на своем концерте знаменитую речь школьницы из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН.
Ридус 07:56
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).
Интерфакс вчера в 18:29
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Армия и оружие
Появилось видео первых ударов Турции по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Национальная служба новостей 14:34
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19