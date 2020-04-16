Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Заммэра уточнила, что такое решение принято по предложению клинического комитета по борьбе с коронавирусом. Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
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Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус

ТАСС10:50

Ракова: В Москве случаи ОРВИ будут расценивать как подозрение на коронавирус

Агентство Москва10:23

В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус

РБК10:40

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Lenta.ru10:36

Анастасия Ракова: В Москве случаи ОРВИ будут расценивать как подозрение на COVID-19

Вечерняя Москва10:31

В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Москва 2410:25

В Москве все случаи ОРВИ будут рассматривать как подозрение на COVID-19

РИА Новости10:48
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

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ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
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Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
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РИА Новости 05:32
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине

Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

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Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи

Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.
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Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
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Футбол

Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ вчера в 12:50
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Политика

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
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Общество

В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории

Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ

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