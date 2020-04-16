Коронавирус
Lenta.ruВ Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Заммэра уточнила, что такое решение принято по предложению клинического комитета по борьбе с коронавирусом. Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
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Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Политика
Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников
Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
РИА Новости 05:32
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
Радио Sputnik 11:26
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Армия и оружие
Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи
Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.
Российская газета 14 апреля в 09:06
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Шоу-бизнес
Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Футбол
Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о том, что «Зенит» согласовал с самарским клубом его переход.
Матч ТВ вчера в 12:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50
Общество
В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории
Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
НТВ 06:06
Политика
Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией
В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Здоровье
Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ
Практически каждый день пациентов с новой коронавирусной инфекцией снимают с аппарата искусственной вентиляции легких в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Мойка78 11:46
Происшествия
Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала
Пациентка из Кудрово, воспользовавшаяся услугами частной скорой, не могла получить медицинскую помощь в течение нескольких часов.
Online47.ru 09:41