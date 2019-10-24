Недвижимость

РБКРБКВ Москве резко сократилось предложение бюджетных новостроек

В старых границах Москвы резко сократилось предложение квартир и апартаментов в новостройках в бюджете до 7 млн руб. За два года их число снизилось на 61% — с 13,1 тыс. до 5,1 тыс. лотов. Об этом говорится в пресс-релизе риелторской компании «Азбука жилья».
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Аваков выступил в защиту «Азова»

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Hyundai получил ОТТС на новую Hyundai Sonata российской сборки

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Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
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По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
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