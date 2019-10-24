Недвижимость
РБКВ Москве резко сократилось предложение бюджетных новостроек
В старых границах Москвы резко сократилось предложение квартир и апартаментов в новостройках в бюджете до 7 млн руб. За два года их число снизилось на 61% — с 13,1 тыс. до 5,1 тыс. лотов. Об этом говорится в пресс-релизе риелторской компании «Азбука жилья».
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Гаджеты
В России стартуют продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Авто
Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей
По сравнению с прошлым годом, в 2019 году средняя стоимость автомобиля возрастом до трех лет выросла на 9% и составила 878 000 рублей.
Здоровье
Врач отказала в приеме россиянке с острой болью в животе
Житель Белгорода Олег Кремлев пожаловался, что его жену с острой болью в животе отказалась принимать гастроэнтеролог больницы №7, несмотря на направление от хирурга.
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Шоу-бизнес
«Такого ещё не было»: Асмус о первой постельной сцене
Постельная сцена в «Тексте», по словам актеров, была сыграна несколько раз: впервые ещё на пробах, затем 4 дубля непосредственно на съёмках фильма.
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить офицеров от переработок
Министерство обороны России ввело в армии контроль за распорядком дня офицеров и солдат, сообщают 25 октября «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
Политика
Патрушев предупредил о «целенаправленных кибератаках» из-за рубежа
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев предупредил, что иностранные спецслужбы целенаправленно ведут поиск уязвимостей в информационной инфраструктуре России для проведения массированных кибератак.
Происшествия
В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — результат безответственного отношения к профилактике чрезвычайных ситуаций и вопиющих нарушений техники безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Авто
Hyundai получил ОТТС на новую Hyundai Sonata российской сборки
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Происшествия
В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП
Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Общество
Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные в ходе подготовки к совместному российско-сербскому учению ПВО «Славянский щит – 2019» развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» на авиабазе Батайница в Сербии.
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
Политика
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Путешествия
Туроператоры начали продавать дешёвые путёвки в Турцию
Российские туроператоры начинают продажи путёвок в Турцию на лето 2020 года.