Общество
Lenta.ruВ Москве резко увеличилось число зараженных коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки резко увеличилось — до 595 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267. С учетом новых данных общее число инфицированных в столице составило 2 475.
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Религия
Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома
Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Политика
В Кремле не принимали решений о закрытии границ регионов
Федеральные власти не принимали решений о централизованном закрытии границ регионов России.
Общество
«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа
В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Энергетика
Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке
Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Спорт
Вратарь НХЛ Ленер из-за COVID-19 назвал идиотами руководителей Швеции
Вратарь клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Робин Ленер раскритиковал власти Швеции из-за позиции по коронавирусу.
Экономика
Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок
"В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - говорится в сообщении.
Политика
США купили у России медицинское оборудование
США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Футбол
Смолов рассказал о самоизоляции в Испании
Игрок испанской "Сельты" Федор Смолов рассказал о том, как проводит время на самоизоляции.
Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее сокращение сроков рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до десяти рабочих дней.
Энергетика
В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Общество
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Футбол
«Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса от коронавируса
Сообщается, что действующий чемпион Италии может продать Роналду за 70 миллионов евро.
Армия и оружие
Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус
Ранее стало известно, что новобранцам Ростовской области будут измерять температуру до четырех раз в день.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова ревновала его к Марии Мироновой
Артист не скрывал симпатии к коллеге по съемочной площадке. Первая жена актера Елизавета Круцко, видя это, сильно ревновала его.
Экономика
«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков
В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Экономика
Цены на жилье в России пошли вверх
По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
Единоборства
Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потребовал лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC в легком весе.
Интернет
Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером
Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером, тогда как лидерство по-прежнему удерживает Google Chrome.
Наука
В борьбе с глиобластомой помогает витамин В3
Ученые из Канады показали на мышах и на клеточных культурах, что витамин В3 помогает иммунитету бороться с глиобластомой — неизлечимой опухолью мозга.
Кино
Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Технологии
Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox
Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Здоровье
В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь
«Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.
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