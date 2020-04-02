Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве резко увеличилось число зараженных коронавирусом

2 фото
Число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки резко увеличилось — до 595 человек, сообщает оперативный штаб. Днем ранее эта цифра была в два раза меньше — 267. С учетом новых данных общее число инфицированных в столице составило 2 475.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России за последние сутки резко выросло число инфицированных коронавирусом

Эхо Москвы07:04

В Москве произошло резкое увеличение числа инфицированных коронавирусом

Ореанда-Новости04:20

В Москве резко увеличилось число зараженных коронавирусом

Lenta.ru03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Религия

Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома

Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество

Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
РИА Новости 07:52
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Политика

В Кремле не принимали решений о закрытии границ регионов

Федеральные власти не принимали решений о централизованном закрытии границ регионов России.
Известия 06:17
Общество

«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

В авиакомпании «Победа» есть заразившиеся коронавирусом члены экипажа. Об этом рассказал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.
Rambler News Service 05:44
Энергетика

Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.
Интерфакс 07:20
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Спорт

Вратарь НХЛ Ленер из-за COVID-19 назвал идиотами руководителей Швеции

Вратарь клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Робин Ленер раскритиковал власти Швеции из-за позиции по коронавирусу.
Pravda.Ru 06:26
Экономика

Минсельхоз в рамках интервенций направит до 1,5 млн т зерна на рынок

"В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства", - говорится в сообщении.
Российская газета 03:09
Политика

США купили у России медицинское оборудование

США купили медицинское оборудование, которое Россия доставила в Нью-Йорк, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 06:43
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Футбол

Смолов рассказал о самоизоляции в Испании

Игрок испанской "Сельты" Федор Смолов рассказал о том, как проводит время на самоизоляции.
Газета.Ru 07:39
Общество

Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее сокращение сроков рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до десяти рабочих дней.
РБК 07:12
Энергетика

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
РБК 05:13
Общество

Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы

Туристы, не успевшие выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за ситуации с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз, штрафовать их не будут, заявил в четверг, 2 апреля, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «РИА Новости».
Известия 05:43
Общество

Голикова предложила продлить карантин в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru вчера в 13:39
Футбол

«Ювентус» может продать Роналду из-за кризиса от коронавируса

Сообщается, что действующий чемпион Италии может продать Роналду за 70 миллионов евро.
ODDS.ru 31 марта в 05:01
Армия и оружие

Всех призывников Ростовской области проверят на коронавирус

Ранее стало известно, что новобранцам Ростовской области будут измерять температуру до четырех раз в день.
Rostov gazeta 06:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова ревновала его к Марии Мироновой

Артист не скрывал симпатии к коллеге по съемочной площадке. Первая жена актера Елизавета Круцко, видя это, сильно ревновала его.
StarHit.ru 07:00
Экономика

«Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков

В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.
Компания 07:23
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:53
Экономика

Цены на жилье в России пошли вверх

По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
Строительная Газета 05:34
Единоборства

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потребовал лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC в легком весе.
Lenta.ru 07:42
Интернет

Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером

Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером, тогда как лидерство по-прежнему удерживает Google Chrome.
Astera 06:59
Наука

В борьбе с глиобластомой помогает витамин В3

Ученые из Канады показали на мышах и на клеточных культурах, что витамин В3 помогает иммунитету бороться с глиобластомой — неизлечимой опухолью мозга.
Goroday.ru 05:23
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Технологии

Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox

Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Ferra 07:18
Здоровье

В Ростове временно перестанут оказывать плановую медпомощь

«Вводится временное ограничение на плановую госпитализацию пациентов во все городские стационары и плановую медицинскую помощь в поликлиниках города», - сообщили в администрации Ростова.
1rnd.ru вчера в 13:53
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
ещё по теме
Главное