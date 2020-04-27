В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. За последнюю неделю этот показатель составил 70 процентов.В источнике Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу.