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В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
Радио Маяк
  • Вести.Ru3:58
  • Дождь1:27
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В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. За последнюю неделю этот показатель составил 70 процентов.В источнике
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Анастасия Ракова
Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу.
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