Режим самоизоляции, введенный в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, после 12 мая смягчаться не будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

с чего всё началось

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

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