Коронавирус
КоммерсантъВ Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. По его словам, пропуск можно оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Энергетика
Цены на автомобильное топливо в России продолжают копеечное снижение
Средние цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 27 апреля по 6 мая этого года понизились на 2 копейки, до 44,83 рублей за литр, о чем свидетельствуют данные Росстата.
Российская газета 13:45
Футбол
Селюк призвал возбудить уголовное дело из-за смерти Самохвалова
Прошу возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова.
РИА Новости 07:13
Кино
Джеймс Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела «Аватара»
Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.
Москва 24 13:13
Общество
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми переехали на дачу
Как сообщают СМИ, накануне вся семья и вовсе переехала на дачу.
iReactor 11:10
Спорт
Россия проиграла Европе в Кубке наций
Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс вчера в 15:07
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Политика
Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Политики обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
KM.ru 10:48
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу
RT на русском 14:21
Политика
Мишустин провел совещание с правительством из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое совещание с тех пор как попал в больницу с коронавирусной инфекцией. сообщает пресс-служба правительства.
Полит.ру 11:56
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Общество
Липецкий губернатор, назвавший жителей клещами, сообщил об «унижениях»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об «унижениях» в свой адрес после сравнения жителей с клещами и предложения травить их дезинфицирующими средствами.
Дождь 15:37
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Здоровье
Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19
Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:50
Игры
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет и на PlayStation 5
Hardsuit Labs и Paradox Interactive официально подтвердили, что Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет ещё и на PlayStation 5. Версия для Xbox Series X была анонсирована вчера на презентации игр для новой консоли Microsoft вместе с кинематографическим трейлером под песню Danke Schoen.
Игромания.ру 12:20