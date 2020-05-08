С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. По его словам, пропуск можно оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

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