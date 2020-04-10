Коронавирус
ТАССВ Москве с 13 апреля приостановят оказание услуг каршеринга
В Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга - указ мэра.
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Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Футбол
У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Автоновости дня вчера в 02:33
Музыка
Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе
Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ 15:56
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Vprognoze.ru вчера в 05:51
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Спорт
В Италии продлили карантин до 3 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Политика
Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Ридус 00:25
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Политика
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба. Француз ответил феноменальным ударом
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович бросил вызов полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Чемпионат 14:22
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Российская газета 11:52
Политика
Кадыров извинился перед ингушами за нецензурные высказывания
Наша версия 06:08
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru 14:36
Общество
В Турции объявили о введении двухдневного запрета на выход из дома
Власти Турции ввели запрет на выход из дома для жителей 31 провинции страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Inc-news.ru 15:34
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Здоровье
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
Гаджеты
Исследователи смогли взломать 80% современных сканеров на гаджетах
Специалисты Talos Intelligence рассказали, что сканер отпечатков пальцев от любого производителя в 80 процентах случаев можно взломать.
Актуальные Новости 09:29
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33