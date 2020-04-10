В Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга - указ мэра.

В Москве с 13 апреля приостановят оказание услуг каршеринга

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