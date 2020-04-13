Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.

В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу

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