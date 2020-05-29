Общество
Вести.RuС 1 июня в Москве откроется более 55 тысяч торговых предприятий
С 1 июня откроются около 47 тысяч предприятий непродовольственной торговли. Также с понедельника возобновят работу более 9 тысяч предприятий бытовых услуг, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Система пропусков сохранится до этого срока, они будут продлены автоматически, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Также останутся закрытыми кафе и рестораны, однако с 1 июня начнётся снятие ряда ограничений.Говорит Москвавчера в 04:46
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Более 47 тысяч предприятий розничной торговли откроется в Москве с 1 июня
Вечерняя Москвавчера в 07:04
Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве с 1 июня
Говорит Москвавчера в 04:46
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