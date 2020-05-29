Режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Система пропусков сохранится до этого срока, они будут продлены автоматически, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Также останутся закрытыми кафе и рестораны, однако с 1 июня начнётся снятие ряда ограничений.

с чего всё началось

С 1 июня откроются около 47 тысяч предприятий непродовольственной торговли. Также с понедельника возобновят работу более 9 тысяч предприятий бытовых услуг, сообщает "Интерфакс".

С 1 июня в Москве откроется более 55 тысяч торговых предприятий

Политика «Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Политика Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. 505

Общество В Брянской области продлили режим ограничений Режим повышенной готовности действует на территории Брянской области. Его установили из-за угрозы распространения коронавируса. 111

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 19

Общество Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 47

Общество Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck. 3

Футбол «Ахмат» продлил контракт с Глушаковым «Ахмат» продлил до конца сезона 2019/20 контракты с четырьмя игроками, чьи соглашения истекали 31 мая.

Общество Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 6

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 595

Киберспорт Разработчики Satisfactory назвали дату релиза игры в Steam Студия Coffee Stain сообщила, что инженерный симулятор Satisfactory появится в Steam 8 июня.

Политика Зеленского не пригласили на парад Победы в России О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. 2

Игры Названа дата презентации PlayStation 5 Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск. 16

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 8

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 444

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой 33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа. 11

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 463

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 131