Общество

Вести.RuВести.RuС 1 июня в Москве откроется более 55 тысяч торговых предприятий

С 1 июня откроются около 47 тысяч предприятий непродовольственной торговли. Также с понедельника возобновят работу более 9 тысяч предприятий бытовых услуг, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось

Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве с 1 июня

Режим самоизоляции в столице продлили до 14 июня. Система пропусков сохранится до этого срока, они будут продлены автоматически, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Также останутся закрытыми кафе и рестораны, однако с 1 июня начнётся снятие ряда ограничений.
Говорит Москвавчера в 04:46

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В Москве откроют торговые центры

REGNUM08:19

Более 47 тысяч предприятий розничной торговли откроется в Москве с 1 июня

Вечерняя Москвавчера в 07:04

Немерюк: Кинотеатры, театры, спортзалы, развлекательные организации и салоны красоты остаются закрытыми с 1 июня

Эхо Москвы27 мая в 23:30

Почти 50 тыс предприятий розничной торговли откроется в Москве с 1 июня

Москва 24вчера в 05:28

Почти 50 тысяч предприятий розничной торговли откроются в Москве с 1 июня

Говорит Москвавчера в 04:46

В Москве с 1 июня откроют более 47 тысяч объектов розничной торговли

RT на русскомвчера в 05:52

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ТАСС27 мая в 07:39
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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