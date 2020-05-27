Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Москве заработают мультисервисы, химчистки, прачечные и мастерские

РИА Новости13:39

С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров

Москва 2413:33

В Москве с 1 июня разрешат оказывать часть бытовых услуг

Моссовет13:01

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины

РИАМО13:11

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня

Агентство Москва13:07

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

Известия13:04

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

Вечерняя Москва13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Политика

Украинского посла отрезвили в ФРГ, считают в Госдуме

Посла Украины Андрея Мельника отрезвили в ФРГ, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова дипломата, сравнившего призывы немецких политиков о снятии санкций с России с "пощечиной" украинцам, передает РИА Новости.
НИА Самара 07:43
74
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,9K
Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

F1news.ru вчера в 11:26
Общество

Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели

Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
1
Общество

Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010

Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
1
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
18
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
1,1K
Армия и оружие

В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения

В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Общество

Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму

Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
59
Кино

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
50
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
790
Энергетика

«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Lenta.ru 19:42
26
Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
9
Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Общество

Путин назвал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране вырос за май.
Peterburg2.ru 14:04
181
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
47
Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
87
Здоровье

Забайкалье вышло в лидеры по летальности от COVID-19 в ДФО

Забайкальский край оказался на первом месте по летальности от коронавируса – это соотношение умерших к числу выявленных заболевших в регионе.
Zabnews.ru 21:05
Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
79
Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ 14:56
1
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
5
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
7
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
22
Общество

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
45
Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды

Регулярный чемпионат завершен досрочно, однако в плей-офф сыграют не 16 команд (как обычно), а 24.
Советский спорт вчера в 16:44
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
123
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
15
Космос

Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен

На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
680
Здоровье

Дети в Сахалинской области составляют одну пятую часть населения

На начало 2020 года в Сахалинской области проживали 96,6 тыс. детей и подростков до 18 лет включительно, что составляет 19,8% от всего населения.
Сахалин.Инфо 19:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное