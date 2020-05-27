В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

Политика Украинского посла отрезвили в ФРГ, считают в Госдуме Посла Украины Андрея Мельника отрезвили в ФРГ, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова дипломата, сравнившего призывы немецких политиков о снятии санкций с России с "пощечиной" украинцам, передает РИА Новости. 74

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,9K

Общество Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 1

Общество Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010 Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено. 1

Армия и оружие В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.

Общество Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая. 59

Общество Путин назвал уровень безработицы в России Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране вырос за май. 181

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 47

Здоровье Забайкалье вышло в лидеры по летальности от COVID-19 в ДФО Забайкальский край оказался на первом месте по летальности от коронавируса – это соотношение умерших к числу выявленных заболевших в регионе.

Наука Названа странная особенность коронавируса Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail. 79

Происшествия Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми. 1

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 7

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 123

Космос Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги. 680