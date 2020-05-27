Коронавирус
ИзвестияВ Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины
В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Политика
Украинского посла отрезвили в ФРГ, считают в Госдуме
Посла Украины Андрея Мельника отрезвили в ФРГ, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова дипломата, сравнившего призывы немецких политиков о снятии санкций с России с "пощечиной" украинцам, передает РИА Новости.
НИА Самара 07:43
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Автоспорт
Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
F1news.ru вчера в 11:26
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Общество
Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010
Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено.
Известия 20:39
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Армия и оружие
В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения
В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Общество
Законопроект о тишине в квартирах внесен в Госдуму
Москва, 27 мая 2020, 13:18 — REGNUM Законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
REGNUM 06:18
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Общество
Путин назвал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране вырос за май.
Peterburg2.ru 14:04
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Здоровье
Забайкалье вышло в лидеры по летальности от COVID-19 в ДФО
Забайкальский край оказался на первом месте по летальности от коронавируса – это соотношение умерших к числу выявленных заболевших в регионе.
Zabnews.ru 21:05
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ 14:56
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды
Регулярный чемпионат завершен досрочно, однако в плей-офф сыграют не 16 команд (как обычно), а 24.
Советский спорт вчера в 16:44
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Здоровье
Дети в Сахалинской области составляют одну пятую часть населения
На начало 2020 года в Сахалинской области проживали 96,6 тыс. детей и подростков до 18 лет включительно, что составляет 19,8% от всего населения.
Сахалин.Инфо 19:39