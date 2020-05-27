В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

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