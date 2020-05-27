Коронавирус
ИзвестияВ Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины
В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:01
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Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель
На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июле опустилась на 5% — ниже $34,4 за баррель.
REGNUM 10:57
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Игры
В GOG стартовала летняя распродажа со скидками до 95%
В онлайн-магазине GOG стартовала одна из главных распродаж в году.
Российская газета 10:46
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность вчера в 05:51
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Общество
ВОЗ рекомендует снимать карантин, начиная с регионального уровня
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать ограничительные меры и выходить из карантина постепенно, начиная с регионального уровня.
ТАСС 12:03
Игры
На РС вышли демки ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III
Сегодня на РС состоялся релиз сразу трёх демоверсий: ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III.
Игромания.ру 12:42
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Вести.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%.
Украина.ру 25 мая в 23:11
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Киберспорт
Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA
В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.
Игромания.ру 13:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Политика
Варшава просчиталась с русофобий – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
Футбол
«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 15:47
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС вчера в 05:17