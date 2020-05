В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.

Сегодня на РС состоялся релиз сразу трёх демоверсий: ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III.

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.

В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.