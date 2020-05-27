Коронавирус
РБКВласти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве
С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:43
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Здоровье
Названы зарплаты главврачей волгоградских больниц
МТВ онлайн 15:27
Шоу-бизнес
У Анастасии Шубской и Александра Овечкина родился второй сын
Хоккеист поблагодарил свою супругу за подаренного ему наследника. Uznayvse.ru напоминает, что Илья – второй ребенок в семье Овечкиных.
Uznayvse.ru 04:45
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Здоровье
В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом
Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
Политика
Песков заявил, что 24 июня скорее всего сделают выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения парада Победы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:27
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском 03:34
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Культура
«Яндекс» продал свой первый сериал ТНТ
Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-медиа») сообщил, что этим летом покажет сериал «Проект "Анна Николаевна"».
Коммерсантъ 22:16
Политика
Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов
Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
Футбол
«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс 22:45
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru 05:23
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33