с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

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