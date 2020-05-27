Коронавирус

РБКРБКВласти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима в столице. В соответствии с новыми правилами с 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома.
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с чего всё началось
На работе, в магазинах, аптеках, в многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи должны будут дополнительно использовать перчатки, говорится
 в блоге Собянина.
РБК13:09

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Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Москва 2413:50

Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

RT на русском13:30

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

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Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва13:29

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

РБК13:09

Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

РИА Новости13:59

Собянин объяснил, почему пришлось вводить правила прогулок для москвичей

РИАМО13:50
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

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Российская газета 11:07
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Общество

Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений в Москве

С 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 14:43
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Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
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Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC

Газета.Ru 21:01
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
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Здоровье

Названы зарплаты главврачей волгоградских больниц

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Шоу-бизнес

У Анастасии Шубской и Александра Овечкина родился второй сын

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Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
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Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
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Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
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Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
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Здоровье

В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
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Политика

Песков заявил, что 24 июня скорее всего сделают выходным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что скорее всего 24 июня будет объявлен выходным днем из-за проведения парада Победы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

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Путешествия

В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране

Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
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Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Культура

«Яндекс» продал свой первый сериал ТНТ

Телеканал ТНТ (входит в «Газпром-медиа») сообщил, что этим летом покажет сериал «Проект "Анна Николаевна"».
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Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
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Футбол

«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
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Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании

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Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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