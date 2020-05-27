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Вечерняя МоскваАвтосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня
Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Как уточняется, откроются не только небольшие торговые точки, но и гипермаркеты.
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Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО вчера в 13:11
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Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня
Агентство Москвавчера в 13:07
Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:01
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