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Автосалоны и магазины непродовольственных товаров возобновят работу в Москве с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. Как уточняется, откроются не только небольшие торговые точки, но и гипермаркеты.

Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются с 1 июня

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2K

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