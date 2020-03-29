Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы14:49

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Lenta.ru13:21

В Москве ввели новые ограничения по передвижению граждан из-за коронавируса

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Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

Интерфакс13:48

Всеобщий жёсткий режим самоизоляции с 30 марта

Smolnarod.ru13:42

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех

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Сервисы доставки пояснили правила работы курьеров после новых ограничений

РБК15:13
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Общество

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
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Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РБК 13:59
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости вчера в 09:03
Хоккей

Главный тренер ХК «Локомотив» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер ярославского хоккейного клуба "Локомотива" Майкла Пелино сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter омского "Авангарда", в котором специалист работал до перехода в ярославскую команду.
РИА Новости 15:19
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
MOS.news вчера в 10:11
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Фрукт содержит вещества, которые могут влиять на концентрацию токсинов в крови, а также эффективность лекарств.
Life.ru 14:41
Общество

Жителей Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра

ЖителиМосквы и Подмосковья будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Газета.Ru 14:06
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Застрявшая во Вьетнаме мэр Тамбова получила премию

Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая не может выехать из Вьетнама из-за ситуации с коронавирусом, получила премию за хорошую работу.
Газета.Ru 27 марта в 07:29
Общество

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Московский Комсомолец 13:59
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Lenta.ru 05:35
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Футбол

Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Газета.Ru 14:45
Общество

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья.
Коммерсантъ 14:44
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Коммерсантъ 08:23
Единоборства

Александр Емельяненко лег под капельницу

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко лег по капельницу, чтобы «зарядиться» витаминами.
ProstoProSport 14:00
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой в Сирии

В Сирии турецкая артиллерия без предупреждения произвела массивную атаку на американскую колонну военных.
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Общество

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
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