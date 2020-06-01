Религия
КоммерсантъВ Москве с 6 июня откроют православные храмы
В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан уже во вторник, 2 июня.
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с чего всё началось
Все московские православные храмы откроют для прихожан 6 июня, а главные храмы – храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове – 2 июня, говорится в телеграм-канале рабочей группы патриархии.Ведомости11:30
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