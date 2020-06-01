с чего всё началось

В Москве с 6 июня для прихожан откроются храмы города, сообщается в Telegram-канале рабочей группы по борьбе с коронавирусом при патриархе Кирилле. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан уже во вторник, 2 июня.

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Авто Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10% Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей. 14

Общество Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наука Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки. 4

Космос Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС). 4,7K

Здоровье В Краснодаре выздоровели 65% заболевших коронавирусов В Краснодаре на 1 июня в связи с выздоровлением выписали 65% пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией. 6

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 740

Кино Дэвид Сандберг добавил лицо Супермена в фильм «Шазам» По словам режиссера, многие поклонники проекта долго просили его добавить лицо Генри Кавилла, но он все же не уверен, что получилось достойно.

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 12

Музыка Зрители назвали победителей «Евровидения-2020» В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента. 128

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 74

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 260

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 375

Общество Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 184

Здоровье Выявлена новая группа риска по коронавирусу Врач рассказал, что у курильщиков инфицирование коронавирусом может протекать в тяжелой форме. Выявлена новая группа риска по коронавирусу. 307