Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
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с чего всё началось
Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы в понедельник сообщил ее председатель Константин Ремчуков.ТАСС07:06
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Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
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