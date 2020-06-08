Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Общество Масочно-перчаточный режим сохранится в столице Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня. С этого дня вновь заработают социальные карты. 1

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 732

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 999

Политика В Армении сменили руководство силовых ведомств Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны.

Гаджеты Компания Visionox начнет разработку дисплеев с подэкранной камерой Сегодня китайские СМИ сообщили, что организация готова начать серийное производство дисплеев с подэкранными камерами.

Шоу-бизнес Климова показала загородный дом и похвасталась огородом Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 241

Общество В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. 13

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Путешествия Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля. 51

Общество Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.

Авто Российский Kia Optima оборудуют новым мотором Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач. 18

Хоккей «Торпедо» подпишет контракт с нападающим «Анахайма» Джастином Клузом Нижний Новгород, 8 июня 2020, 16:31 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» близок к подписанию контракта с Джастином Клузом, информирует портал «Бизнес Online».

Политика Захарова получила высший дипломатический ранг посла Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. 374

Культура Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. 1,4K

Происшествия В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши. 41

Политика В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге» Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с малайзийским «Боингом» нет никаких доказательств, — говорил ранее Владимир Путин.