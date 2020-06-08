Коронавирус
КоммерсантъСергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Об отмене действовавших последние два месяца масштабных ограничений Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге. С 9 июня в Москве будут отменены как 16-значные электронные пропуска, которые необходимо было оформлять для поездок на любом транспорте, так и режим домашней самоизоляции для граждан.
Читать в источнике
Оценить4,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
В Италии у половины жителей особо пострадавшего города нашли антитела
Результаты теста на антитела к коронасирусу оказались положительными у большинства жителей одного из наиболее пострадавшего от новой инфекции города Бергамо на севере Италии, 8 июня сообщает городское агентство здравоохранения (ATS Bergamo).
ИА Красная Весна 18:35
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru 15:05
Происшествия
Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ 18:04
Экономика
Челябинские общественные организации получат налоговую поддержку
Фото с сайта Общественной палаты области Министерством экономического развития страны сформирован список социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат налоговую поддержку.
Вечерний Челябинск 03:50
Общество
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Авто
INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.
Коммерсантъ 07:55
Политика
80 % американцев посчитали, что ситуация в США выходит из-под контроля
Невские Новости вчера в 14:13
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Футбол
В Италии изменились сроки летнего трансферного окна
Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чемпионат 14:08
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Космос
Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой
AstroNews.ru 15:37
Кино
Зак Снайдер пообещал изменить цвет «Лиги справедливости»
Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:22
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Происшествия
Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы.
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
Общество
Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах
Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ 15:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к ван де Беку
«Манчестер Юнайтед» возродит интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку этим летом, сообщает авторитетное издание The Times.
Евро-футбол.ру вчера в 04:18
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации.
МонаВиста 12:35
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости вчера в 05:11