Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Об отмене действовавших последние два месяца масштабных ограничений Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге. С 9 июня в Москве будут отменены как 16-значные электронные пропуска, которые необходимо было оформлять для поездок на любом транспорте, так и режим домашней самоизоляции для граждан.
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В Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска

РИА Новости17:24

Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53

Москва онлайн: как город возвращается к обычному ритму жизни

Москва 2408:49

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Интерфакс07:22

Сергей Собянин: Режим самоизоляции и пропусков отменяется в Москве с 9 июня

Агентство Москва07:21

Самоизоляцию и цифровые пропуска отменяют в Москве с 9 июня

ТАСС17:12

«Будет ли вторая волна?». Что отмена карантина значит для инвесторов

РБК09:30
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
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Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
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Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок

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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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