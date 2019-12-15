В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по столице.

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

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