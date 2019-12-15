Происшествия
RT на русскомВ Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по столице.
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Общество
Путину показали «КамАЗ» будущего
Гаджеты
Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился
После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Наука
Ученые: Опасность заставляет становиться умнее
Как установили ученые, стресс не так уж и плох. Как сообщает ToDay News Ufa, ученые провели следующий эксперимент.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Общество
Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря
Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
Психолог рассказал, как побороть страх перед онкологией
Футбол
Умер олимпийский чемпион по футболу Юрий Беляев
Сегодня ушёл из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе #ЦСКА Юрий Иванович Беляев.
Наука
В США показали атомный реактор, который в сто раз меньше обычного
Атомный реактор следующего поколения NuScale очень мал по сравнению с нынешними действующими реакторами в США — его размер такой же, как у двух школьных автобусов.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Кино
Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены
Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Общество
В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Здоровье
Важный антибиотик. Препарат для больных муковисцидозом возвращается
Как сообщается в официальном релизе ведомства, «достигнута договоренность о том, что для обеспечения потребностей больных муковисцидозом в рамках гуманитарной поставки будет завезено 30 тысяч упаковок препарата».
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.