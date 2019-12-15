Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по столице.
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Столичные спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

Вечерняя Москва06:11

Спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

Агентство Москва06:06

Движение перекрыто на Крымском мосту из-за мужчины на опоре

РЕН ТВ05:48

В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

РИА Новости05:55

Мужчина угрожает спрыгнуть с Крымского моста в Москве. ВИДЕО

РИАМО06:51

На Крымском мосту в столице перекрыли две полосы из-за мужчины на опоре

Москва 2405:40

С опоры Крымского моста в Москве сняли мужчину

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