В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Смотрите также
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
В Минске начались задержания на акции в поддержку Марии Колесниковой
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
К 8 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова
Юлия Такшина из «Не родись красивой» вышла в свет с новым избранником
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
ВВС Йемена атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России
В Ливии сбит истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Путин выразил надежду на готовность ЖКХ к отопительному сезону
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
В Москве вакцину от COVID-19 захотели испытать 25 тыс. человек
В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса
В Москве более 452 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Минздрав пообещал старт COVID-вакцинации групп риска в ближайшее время
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»
В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.В источнике
Подробнее о событии