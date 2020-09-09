Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса

РБК06:17
РИА Новости

В Москве началась вакцинация от коронавируса

РИА Новости06:09
Москва 24

В Москве первые горожане получили вакцину от COVID-19

Москва 2405:41
Агентство Москва

В Москве началась вакцинация от коронавируса

Агентство Москва05:46
РИАМО

Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования

РИАМО05:43
Вечерняя Москва

Первые горожане уже поставили прививку от COVID-19

Вечерняя Москва05:41
ТАСС

В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

ТАСС06:01

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
РИА Новости10:29
210

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
3

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
4,2K

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
2

ВВС Йемена атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Атаку на аэропорт Абха в Саудовской Аравии в течение трех дней совершали беспилотники типа «Касеф-2К» ВВС Йемена, заявил официальный представитель йеменских вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа 9 сентября, сообщает портал «Almasirah Media Network».
ИА Красная Весна07:40

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
191