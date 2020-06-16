Коронавирус
Газета.RuМосква перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки. Кроме того, будет позволено сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 04:39
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Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Политика
Кремль усомнился в скором запуске авиарейсов между Россией и Грузией
В Кремле сомневаются в том, что авиарейсы между Россией и Грузией, приостановленные в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, скоро возобновятся.
Lenta.ru 08:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии
Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
Известия 09:04
Наука
В Китае создали защищенный квантовый канал связи длиной 1120 км
С помощью спутника "Мо-Цзы" физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха самой длинной полноценной квантовой линией связи, которая защищена от взлома.
ТАСС Наука вчера в 11:00
Общество
Против Алексея Навального возбудили дело о клевете
15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
Космос
Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета
На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
The GEEK вчера в 02:06
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП
Следователи вызвали на допрос 17 июня актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 08:22
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Интернет
Откровенные фото и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
По предварительным подсчетам в сети оказалось порядка 845 ГБ информации, включая даже данные о банковских картах и персональных данных, которые были в приложениях при регистрации.
Astera 09:41
Шоу-бизнес
Четыре адвоката отказались защищать Эмбер Херд на суде с Джонни Деппом
По мнению команды Джонни Деппа, причиной отказа адвокатов от Эмбер стало ее предательство фонда правовой защиты Times Up, выступающего против домашнего насилия — его участником как раз и был один из адвокатов.
Uznayvse.ru 07:24
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru вчера в 09:30
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Общество
Названы регионы Европейской России с самой сильной волной жары
Как отмечают синоптики, жара задержится на юге европейской территории России до 22 июня.
РИА Новости 07:31
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Александр Лебедев запустит русскоязычную версию Independent
В качестве СМИ издание зарегистрировали еще в конце прошлого года, им владеет компания ООО «Индепендент Рус», которая на сто процентов принадлежит Лебедеву, пишет РБК.
Новые Известия 08:51
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 14 июня в 05:54
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46