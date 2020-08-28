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REGNUM
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента. Такие данные привели в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Всего в России зарегистрировано более 1 млн самозанятых.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM06:32
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00

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