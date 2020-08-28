В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов
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Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента. Такие данные привели в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Всего в России зарегистрировано более 1 млн самозанятых.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
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