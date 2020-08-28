В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента. Такие данные привели в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Всего в России зарегистрировано более 1 млн самозанятых.