Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

В аппарате детского омбудсмена отмечали, что в этом центре детей уже ожидают родственники. Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.
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с чего всё началось

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
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