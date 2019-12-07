Четверо российских детей, находившихся в лагерях и тюрьмах Сирии, прилетели в Москву, заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

с чего всё началось

В аппарате детского омбудсмена отмечали, что в этом центре детей уже ожидают родственники. Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.

В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии

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