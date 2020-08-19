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ТАСС
ТАСС

Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»

Семь районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании".В источнике
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Авторадио

В пяти районных судах столицы прошла эвакуация из-за сообщений о минировании

Авторадио09:29
Mockva.ru

Сразу семь судов в Москве эвакуируют из-за «минирования»: процесс Ефремова приостановлен

Mockva.ru06:55
Lenta.ru

Суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе во время рассмотрения дела Ефремова

Lenta.ru07:46
Агентство Москва

Пять московских судов эвакуировали из-за угрозы взрыва

Агентство Москва07:16
REGNUM

В Москве семь судов эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

REGNUM08:32
ТАСС

Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»

ТАСС06:55
Москва 24

Более 100 столичных объектов проверяют из-за сообщений о «минировании»

Москва 2408:36

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Брюссель, 19 августа 2020, 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.
REGNUM09:44
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Лукашенко поручил пограничникам Белоруссии усилить охрану госграницы

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Белоруссию из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков», — заявил Лукашенко.
REGNUM08:47
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Первый серийный российский электромобиль Zetta станет одним из самых доступных в мире с запасом хода до 180 км. Специалисты испанской газеты La Vanguardia назвали модель «удобной, красивой и доступной» во многом благодаря цене в 550 тыс. рублей.
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SpeedMe04:19
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