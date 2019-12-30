На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД. По их данным, ДТП произошло на Коптевской улице.

Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы

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