Происшествия
ИнтерфаксТрамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы
На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД. По их данным, ДТП произошло на Коптевской улице.
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Политика
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Общество
Треть переданных в ЛНР пленных на Украине пытали
Пыткам в украинском плену подвергалась треть тех людей, которые были переданы в ходе обмена в ЛНР, заявил 30 декабря главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман, сообщает Луганский информационный центр.
Политика
Освобожденные беркутовцы рассказали, как их убивали на Майдане
Расстрел сотрудников «Беркута» во время протестов на Майдане в 2014 году начался рано утром.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Два человека погибли в понедельник на трассе в Саратовской области в легковом автомобиле, который разорвало пополам при столкновении грузовиком Man, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Авто
Автомобили, которые покинули РФ в 2019 году
Эксперты рассказали об автомобилях, которые покинули рынок России в 2019 году. Однако некоторые модели еще доступны в дилерских центрах.
Политика
«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение
"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова вышла в свет с новым возлюбленным
42-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заметили в компании представительного мужчины. Парочку засняли во время свидания в ресторане.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о «Дэдпуле 3»
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Происшествия
В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус
В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Армия и оружие
Мадуро поручил ускорить работу по выдаче напавших на воинскую часть
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Здоровье
Жителям Новинок рассказали о медпомощи после объединения с Нижним
Министерство здравоохранения региона проинформировало жителей Новинок об оказании медицинской помощи после объединения поселка с Нижним Новгородом.
Футбол
Журналисты назвали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года
Фото: ФК "Ливерпуль" "Ливерпуль" стал лучшей командой уходящего года по версии членов международной ассоциации спортивной прессы.
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.