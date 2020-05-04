Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая. После этого, с 18 мая, занятия продолжатся дистанционно — участвовать в них можно по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок.

с чего всё началось

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения. Отмечается, что с 18 мая школьники смогут посещать онлайн-занятия по желанию.

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