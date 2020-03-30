Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.
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В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет
Москва 24вчера в 15:18
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По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений
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Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
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Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
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Рост заболеваемости коронавирусом в Италии пошел на спад
Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Экономика
Хакасия привлекает крупный коммерческий кредит
Глава республики отметил, что положение региона довольно непростое.
Общество
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Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян
В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
Происшествия
Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина
Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде
Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
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Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Происшествия
Случайно застрелившего вахтовика жителя ЯНАО осудили на год условно
Жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе, который случайно застрелил вахтовика из ружья, приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
Общество
Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены
Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.