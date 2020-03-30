Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких. Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые.
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В Москве умерли еще четыре больных коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:38

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМОвчера в 15:21

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБКвчера в 07:41

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Москва 24вчера в 15:18

️В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Известиявчера в 15:18

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 15:18

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 06:47
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru 29 марта в 16:54
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Политика

Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19

Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Общество

«Яндекс» на фоне карантина запустил онлайн-школу

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа».
РБК 02:00
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК вчера в 15:19
Энергетика

Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»

Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:20
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
Общество

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
АБН 29 марта в 01:53
Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в Италии пошел на спад

Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования.
Известия вчера в 13:05
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Экономика

Хакасия привлекает крупный коммерческий кредит

Глава республики отметил, что положение региона довольно непростое.
НИА-Хакасия 02:01
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

RT на русском вчера в 22:53
Происшествия

Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина

Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
РИА Новости 00:07
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета вчера в 05:07
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
Вести.Ru вчера в 13:15
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:53
Происшествия

Случайно застрелившего вахтовика жителя ЯНАО осудили на год условно

Жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе, который случайно застрелил вахтовика из ружья, приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:29
Общество

Минобрнауки РФ решило перенести вступительные экзамены

Москва, 31 марта 2020, 09:11 — REGNUM Сроки вступительных экзаменов будут перенесены в России из-за коронавируса.
REGNUM 02:11
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
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