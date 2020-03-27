Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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В России скончался четвёртый пациент с коронавирусом

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РИАМО13:18

Оперативный штаб: четвертый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Москва 2413:16
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Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»

"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Здоровье

В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 18:07
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Здоровье

Дальнему Востоку выделят миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

Дальневосточным регионам РФ выделят свыше одного миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц.
News.ru вчера в 10:24
Политика

Путин обозначил возможные сроки победы России над коронавирусом

Президент России Владимир Путин назвал сроки, когда страна сможет победить вспышку коронавируса.
Профиль вчера в 08:13
Авто

Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы

Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
Ведомости 15:56
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Общество

В США подали рекордное число заявлений на пособие по безработице

В США на фоне эпидемии коронавируса за неделю заявки на получение пособий по безработице подали рекордные 3,2 миллиона человек.
Телеканал RTVI вчера в 11:57
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прибывших из Таиланда туристов

ТАСС 01:23
Общество

Больной коронавирусом Борис Акунин рассказал о симптомах

Культуромания 10:01
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 16:27
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru 02:23
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета 15:46
Политика

Захарова ответила на статью о бесполезной российской помощи Италии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью, опубликованную в итальянском издании La Stampa о том, что 80% поставляемого оборудования из России для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией оказались бесполезными и неэффективными.
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

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Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
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Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

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Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека.
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Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
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Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова

Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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