Коронавирус
РИА НовостиВ Москве скончалась пациентка с коронавирусом
В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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Общество
Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»
"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч
В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Здоровье
В Дагестане 19 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Ранее минздрав Дагестана сообщил, что девять человек госпитализированы в республике с подозрением на коронавирус.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Дальнему Востоку выделят миллиард рублей на борьбу с коронавирусом
Дальневосточным регионам РФ выделят свыше одного миллиарда рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц.
Политика
Путин обозначил возможные сроки победы России над коронавирусом
Президент России Владимир Путин назвал сроки, когда страна сможет победить вспышку коронавируса.
Авто
Американские автопроизводители снижают зарплаты и сокращают программы
Ford начала использовать кредитные средства в середине марта, чтобы снизить негативное влияние от пандемии COVID-19.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Общество
В США подали рекордное число заявлений на пособие по безработице
В США на фоне эпидемии коронавируса за неделю заявки на получение пособий по безработице подали рекордные 3,2 миллиона человек.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
Больной коронавирусом Борис Акунин рассказал о симптомах
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Экономика
Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Кино
Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров
На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Политика
Захарова ответила на статью о бесполезной российской помощи Италии
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью, опубликованную в итальянском издании La Stampa о том, что 80% поставляемого оборудования из России для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией оказались бесполезными и неэффективными.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ
Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
25 марта число скончавшихся составило 683. Предыдущий отрицательный рекорд был зафиксирован в субботу, тогда за сутки умерли 793 человека.
Общество
Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова
Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.