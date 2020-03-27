В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Экономика Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Политика Захарова ответила на статью о бесполезной российской помощи Италии Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью, опубликованную в итальянском издании La Stampa о том, что 80% поставляемого оборудования из России для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией оказались бесполезными и неэффективными.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.