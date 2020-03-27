В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием на сайте московского департамента здравоохранения. По данным штаба, у 56-летней женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

Общество В России запретили прием и размещение в домах отдыха Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.

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Экономика Россияне стали чаще снимать наличные Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

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