В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

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