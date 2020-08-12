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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 4622.В источнике
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ФедералПресс

11 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

ФедералПресс18:46
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03
Замана

В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Замана18:25
Российская газета

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:23
ТАСС

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:05
Взгляд.ру

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:33
Москва 24

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:01

Астрономы нашли самую быструю звезду Млечного Пути

Ученые обнаружили пять новых светил S-класса с массами от 2 до 2,8 масс Солнца, в их числе и звезду S4711, которая оказалась, в среднем, самой близкой к центральной черной дыре из известных сегодня (то есть имеет наименьшее среднее расстояние до Стрельца А* во время движения по орбите).
Астрономы нашли самую быструю звезду Млечного Пути
N+1вчера в 06:04

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Петербург и Москва внедрят единую систему оплаты проезда и парковок

Говоря об оплате парковки, собеседники «Фонтанки» в Смольном считают, что власти Петербурга могут перенять московскую платформу — столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему.
РБК Санкт-Петербург02:33
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