Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Интерфакс16:00

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:00

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва15:56

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС15:54

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:24

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru15:58

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:51
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Киберспорт

Virtus.pro выиграла первый матч на Beyond Epic

23 июня в 18:00 по московскому времени Virtus.pro сразится с Empire, Liquid уже сыграла все матчи группового этапа и завершила его с 4 победами и 1 поражением.
Cyber.sports.ru 22 июня в 15:31
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Шоу-бизнес

БГ и Боб Дилан. Михаил Козырев и Артемий Троицкий обсуждают два главных рок-альбома месяца

Новый альбом БГ называется «Знак Огня».
Дождь 18:41
Футбол

«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС Спорт 17:45
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,3K
Происшествия

В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,7K
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
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Культура

Джордж Мартин хочет закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Джордж Мартин хочет закончить работу над ожидаемой фанатами книгой «Ветра зимы», относящейся к серии «Песня льда и пламени», в следующем году.
Дни24 11:54
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Общество

В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Политика

Трамп обвинил Обаму в слежке за его предвыборным штатом

Вашингтон, 24 июня 2020, 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил прежнего главу Белого дома Барака Обаму в слежке за его предвыборным штабом.
REGNUM 16:55
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Политика

Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки

В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ 17:15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
31
Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Кино

Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»

Inc-news.ru 09:30
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
1,5K
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Автоспорт

В «Формуле-1» задумались об отмене Гран-при России

Организаторы "Формулы-1" уже присматриваются к запасным вариантам на случай отказа от Гран-при России.
Вести.Ru 14:54
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
567
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Российская газета 06:25
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:57
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