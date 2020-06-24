В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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