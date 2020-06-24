Коронавирус

ТАССТАССВ Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего за время пандемии в столице умерли 3 669 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать953

Подробнее о событии

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 15:54

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Интерфаксвчера в 16:00

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:24

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:56

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 15:51

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:00

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Шоу-бизнес

Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию

Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей вчера в 03:59
13
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,5K
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
119
Общество

Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 01:02
23
Политика

Турецкая партия Vatan представила план с признанием Крыма российским

На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 15:04
562
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,5K
Здоровье

Семь жителей Бурятии заболели клещевым энцефалитом

По данным на 23 июня, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2177 человек.
Ариг Ус вчера в 23:56
Космос

Ученый рассказал, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Высокая радиация и галактическое излучение не позволит жить людям на Луне и Марсе, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, 25 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 00:36
1
Общество

В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС вчера в 23:58
1
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
550
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
10
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия вчера в 05:09
94
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
35
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало в четверг, 25 июня и продлится по 1 июля включительно.
URA.Ru вчера в 22:54
1
Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:12
35
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
2
Космос

Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 23 июня в 05:15
41
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
57
Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК 23 июня в 08:01
2,1K
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук вчера в 04:54
254
Шоу-бизнес

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову

Поклонники в восторге: визажист преобразил Екатерину Климову Актриса продемонстрировала результаты работы визажиста, которые преобразили ее лицо.
Экспресс газета вчера в 14:16
1
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
291
Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
217
Общество

Несмотря на карантин, «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж

Правительство с целью борьбы с эпидемией COVID-19 запретило 27 марта все международные пассажирские рейсы, с тех пор разрешены только вывозные чартеры: самолеты российских авиакомпаний летят за рубеж пустыми и возвращаются с россиянами.
Ведомости вчера в 17:08
1
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
317
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
10
Игры

Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

Чемпионат вчера в 06:27
3
Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
54
Главное