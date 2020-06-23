В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Шоу-бизнес Эмили Ратаковски стала блондинкой Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.

Футбол 16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».

Общество Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус. 39

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. 270

Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 92

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Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. 157