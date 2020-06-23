Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 15:54

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:24

Штаб: В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 15:51

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Интерфаксвчера в 16:00

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 15:56

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:56

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:00
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском вчера в 10:24
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Эмили Ратаковски стала блондинкой

Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
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Футбол

16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
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Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru вчера в 00:02
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Общество

Губернатор Алтайского края перешёл на дистанционный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушёл на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирус.
RT на русском 02:30
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Политика

Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу

ТАСС вчера в 17:18
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 23 июня в 05:55
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Путешествия

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ вчера в 18:14
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Политика

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждёт ряд нововведений

С 1 июля этого года вступит в силу ГОСТ, которым регулируются правила ввоза новых авто с неоформленным ОТТС.
Car.ru 22 июня в 01:52
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Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
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Общество

Китай готовится к отказу от доллара

Синхай не исключил, что в ближайшее время американский доллар обесценится, что плохо скажется на китайской экономике, поскольку у Китая находится около 2 трлн долларов США в виде зарубежных инвестиций.
Evo-rus.com 23 июня в 12:00
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Наука

Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества

Ранее специалистам удавалось извлечь из морских звезд только единственное подобное соединение.
Evo-rus.com 01:57
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
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