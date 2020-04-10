От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов. У всех был диагноз "пневмония" и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Здоровье Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.

Финансы Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.

Энергетика Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Политика Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «очередного Чернобыля» Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрожающей ситуации в ядерной энергетике страны и опасности "очередного Чернобыля".

Политика Трамп: США достигли пика распространения коронавируса Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.

Биатлон СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.

Наука Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.