Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов. У всех был диагноз "пневмония" и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.
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В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 18:34

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 18:15

Умершая 33-летняя москвичка с коронавирусом не обращалась к врачам

РЕН ТВвчера в 18:30

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:59

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 17:57

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:55

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50

РБКвчера в 17:59
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Происшествия

В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до шести человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Хакасии выросло до шести человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08 апреля в 01:38
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ вчера в 07:03
Энергетика

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:10
Здоровье

Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
REGNUM вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга

Территория новостей вчера в 12:15
Общество

Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга

Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
URA.Ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Lenta.ru вчера в 09:01
Общество

5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после

Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий

Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Эхо Москвы вчера в 23:07
Общество

Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в еде

Исследователь из Университета штата Огайо, США, Санджа Илич опроверг миф о передаче коронавируса через еду.
Online47.ru вчера в 23:12
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Футбол

Юрий Семин раскритиковал сокращение зарплат футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступает против снижения зарплат футболистов.
РБК вчера в 14:49
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Происшествия

В Магнитогорске изолировали десятки соседей умершего от пневмонии

REGNUM вчера в 10:48
Политика

Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрожающей ситуации в ядерной энергетике страны и опасности "очередного Чернобыля".
РИА Новости вчера в 23:12
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест

Российская газета вчера в 23:59
Здоровье

В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
RT на русском вчера в 23:09
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Здоровье

Коронавирус: Наталья Коган дала прогноз по пандемии в Хакасии

В студии NotaBene главный врач республиканской инфекционной больницы Наталья Коган.
Юг Сибири вчера в 10:42
Биатлон

СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах

Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Metaratings вчера в 05:45
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru вчера в 09:40
Здоровье

Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07 апреля в 07:41
Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Planet Today вчера в 06:26
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
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