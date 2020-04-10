Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов. У всех был диагноз "пневмония" и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19.
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Происшествия
В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до шести человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Хакасии выросло до шести человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Энергетика
Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+
Мексика не согласна на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, передает РИА Новости.
Здоровье
Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях
Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга
Общество
Смягчение карантина на Урале не коснется Екатеринбурга
Ослабление мер карантина в Свердловской области, вероятнее всего, не коснется Екатеринбурга.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России
Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Общество
5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после
Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
Общество
В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий
Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Общество
Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в еде
Исследователь из Университета штата Огайо, США, Санджа Илич опроверг миф о передаче коронавируса через еду.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Футбол
Юрий Семин раскритиковал сокращение зарплат футболистов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что выступает против снижения зарплат футболистов.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Происшествия
В Магнитогорске изолировали десятки соседей умершего от пневмонии
Политика
Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «очередного Чернобыля»
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрожающей ситуации в ядерной энергетике страны и опасности "очередного Чернобыля".
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест
Здоровье
В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Здоровье
Коронавирус: Наталья Коган дала прогноз по пандемии в Хакасии
В студии NotaBene главный врач республиканской инфекционной больницы Наталья Коган.
Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах
Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Политика
Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии
Здоровье
Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Экономика
Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки
Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.