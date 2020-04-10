Коронавирус
Lenta.ruВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. У них был подтвержден диагноз пневмония, а тесты на коронавирус показывали положительный результат.
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Общество
Развеян миф о передаче коронавируса
Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»
По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.
Хоккей
Панарин назвал условие возвращения в Россию из НХЛ
Нападающий «Нью-Йор Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, что ожидает сокращения зарплат от Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса.
Культура
В шоу «Маска» на НТВ появятся Динозавр и Человек-зеркало
Как сообщает ToDay News Ufa, в новом выпуске российской версии мирового хита The Masked Singer появятся специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
Эпидемия коронавируса может стать сезонной
Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что сделала пластику на карантине
Обо всем рассказала певица Лолита Милявская в эфире Первого канала на «Вечернем Урганте» Она призналась, что сделала пластическую операцию во время режима самоизоляции.
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Экономика
Назван срок восстановления экономики России
В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.