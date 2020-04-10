Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. У них был подтвержден диагноз пневмония, а тесты на коронавирус показывали положительный результат.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Здоровье Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

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