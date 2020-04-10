Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. У них был подтвержден диагноз пневмония, а тесты на коронавирус показывали положительный результат.
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В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19

БрянскToday00:41

В Москве умерли 12 человек с коронавирусом

Известиявчера в 17:58

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 18:15

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:59

Оперштаб: в Москве за сутки скончались двенадцать пациентов с COVID-19

Политика Сегоднявчера в 20:25

В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 17:57

В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 17:55
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 08:27
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Эхо Москвы 08 апреля в 18:05
Общество

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru вчера в 07:04
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Армия и оружие

Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»

По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.
ГЛАС.RU вчера в 09:14
Хоккей

Панарин назвал условие возвращения в Россию из НХЛ

Нападающий «Нью-Йор Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, что ожидает сокращения зарплат от Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 23:50
Культура

В шоу «Маска» на НТВ появятся Динозавр и Человек-зеркало

Как сообщает ToDay News Ufa, в новом выпуске российской версии мирового хита The Masked Singer появятся специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 08 апреля в 10:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Чемпионат вчера в 21:53
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

Эпидемия коронавируса может стать сезонной

Глава «Вектора» предостерегает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.
Neva.Today вчера в 17:30
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Политика

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы.
РИА Новости вчера в 11:31
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Мой Брянск 00:25
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Лолита заявила, что сделала пластику на карантине

Обо всем рассказала певица Лолита Милявская в эфире Первого канала на «Вечернем Урганте» Она призналась, что сделала пластическую операцию во время режима самоизоляции.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
Экономика

Назван срок восстановления экономики России

В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
Lenta.ru 01:45
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv вчера в 09:17
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Тарантас Ньюс вчера в 06:22
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Главное